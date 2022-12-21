«В чемодан все не влезет». Стогниенко рассказал, что ему подарили во время работы в Узбекистане

Российский комментатор Владимир Стогниенко получил подарки за работу на матчах чемпионата мира-2022 на узбекистанском ТВ.

«Мне подарили чапан с тюбетейкой, чайник с пиалами для чая, большое блюдо для плова, гору сухофруктов, а еще я сам прикупил два кг риса.

В чемодан всe не влезет, придeтся, чувствую, дополнительное место багажа оплачивать. Ну и ладно», – написал журналист.

Комментатор в России работает на Okko Sport.

Стогниенко комментировал финалы ЧМ-2010 и ЧМ-2018 на телеканале «Россия 1».

В России ЧМ-2022 эксклюзивно показывал «Матч ТВ».

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