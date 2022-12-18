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ЧМ-2022
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Выиграет ли Месси чемпионат мира? Получи фрибет 2000 и ставь на матч Аргентина – Хорватия
Главные новости
Текст
Обладатели «Золотого мяча» редко выигрывают ЧМ. Последний раз футболист собрал обе награды 16 лет назад
7
16:02
Текст
У Месси будет вторая попытка взять ЧМ, а как он пережил поражение в 2014-м: много общался с Суаресом, оградился от журналистов и изменил отпуск
2
15:27
«Месси так и не станет Марадоной». Губерниев спрогнозировал финал ЧМ-2022
2
14:53
Колыванов объяснил, почему ему не нравится сборная Франции
14:31
Журавель: «Не согласен с Инфантино, что ЧМ-2022 – лучший в истории»
2
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Все новости
15:59
Юран на следующей неделе встретится с руководством «Рубина»
15:53
Стало известно, сколько человек посмотрят финал ЧМ-2022
15:46
Ташуев рассказал, в чем Месси превосходит Мбаппе
15:39
«МЮ» готов отдать Гакпо седьмой номер. В нем видят замену Роналду
15:39
Аргентина – Франция: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 18 декабря
15:38
Где и во сколько смотреть матч Аргентина – Франция: 18 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
15:32
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Выиграет ли Месси чемпионат мира? Получи фрибет 2000 и ставь на матч Аргентина – Хорватия
15:16
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Перишич оставил пост после завоевания бронзы ЧМ-2022
15:04
«У сказки про 11-летнего мальчика Лео должен быть красивый конец». Селюк – о финале ЧМ-2022
14:43
Кучаев назвал лучшего полузащитника в мире
14:24
«Самый важный матч в карьере Месси». Габулов – о финале ЧМ-2022
14:18
«Жаль его». Маттеус назвал игрока, который больше всех разочаровал на ЧМ-2022
1
14:09
Шишкин рассказал, на какую команду в финале ЧМ-2022 будет больше давления
14:00
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А
Источник:
«Бомбардир»
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