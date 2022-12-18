Хорватия взяла бронзу ЧМ-2022, Самошников может перейти в «Локо», «Челси» купил Нкунку и другие новости

Роналду и еще четыре игрока Португалии не попрощались с Сантушем после его ухода из сборной.

На финале ЧМ-2022 фанатов Аргентины будет в 8 раз больше, чем французских болельщиков.

Защитник «Рубина» близок к переходу в «Локомотив».

Канчельскис: «В ближайшие 15-20 лет никто из россиян не перейдет в клуб АПЛ».

Три футболиста «Крыльев Советов» поедут на зимний сбор «Локомотива» («РБ Спорт»).

Неймар устроил вечеринку после возвращения в Бразилию с провального чемпионата мира.

«Челси» купил Нкунку (Фабрицио Романо).

Месси может закончить карьеру после финала ЧМ-2022.

Известная хорватская модель опубликовала фото с матча против Марокко.

ЧМ-2022. Хорватия обыграла Марокко (2:1) и 2-й раз в истории взяла бронзовые медали.

Хакими оскорбил Инфантино после поражения Марокко от Хорватии (Sport1).