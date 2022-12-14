Аргентина вышла в финал ЧМ-2022, новые рекорды Месси, Моуринью может возглавить Португалию и другие новости

ЧМ-2022. Сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) и вышла в финал, у Месси гол и ассист.
Только одна сборная выходила в финал ЧМ чаще, чем Аргентина.
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Источник: «Бомбардир»