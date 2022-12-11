Назначен судья на полуфинал ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией

Стало известно, кто рассудит полуфинальный матч чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Хорватии.
Игру обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Его ассистентами будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини.
- Орсато работал на двух матчах ЧМ-2022: Катар – Эквадор (0:2) и Аргентина – Мексика (2:0).
- Аргентина и Хорватия сыграют 13 декабря. Начало – в 22:00 мск.
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Источник: Sky Sport