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ЧМ по футболу 2022
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Кто окажется в полуфинале ЧМ-2022: Мбаппе или Кейн? Забирайте супербонус 7000 рублей от «Бетбума» и ставьте на победителя матча Англия – Франция
Главные новости
Текст
Ранний вылет от Марокко – не главный провал Роналду. Главный – полное уничтожение статуса и величия
8
21:51
Девушка Роналду Джорджина раскритиковала Сантуша после вылета с ЧМ-2022
21:35
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Кто окажется в полуфинале ЧМ-2022: Мбаппе или Кейн? Забирайте супербонус 7000 рублей от «Бетбума» и ставьте на победителя матча Англия – Франция
21:24
Фернандеш: «Судья матча с Марокко был даже не уровня ЛЧ. Арбитры были против Португалии»
2
21:06
Текст
ЧМ всегда был неудачным турниром для Роналду: он пять раз мечтал о победе – и почти всегда Португалия проваливалась
6
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Все новости
21:42
«Играть в футбол хотели только мы». Пепе – после поражения от Марокко
21:32
Дмитрий Медведев назвал желанный финал ЧМ-2022
2
21:19
Фото
Игрок Марокко поцеловал Пепе после его промаха на последней минуте
1
21:13
Португалия – лидер ЧМ-2022 по результативным ошибкам
20:57
Пепе: «Недопустимо, что нас судил аргентинец. После сегодняшнего отдайте титул Аргентине»
9
20:52
Англия – Франция: стартовые составы на матч ЧМ-2022
2
20:46
Фото
Игроки Марокко качали тренера Реграги после выхода в полуфинал ЧМ-2022
2
20:27
Видео
Тысячи марокканцев вышли на улицы праздновать выход в полуфинал ЧМ-2022. Король – в том числе
1
20:20
Фото
Фанат попытался прорваться к Роналду после матча с Марокко
1
20:12
У Роналду 0 голов в плей-офф ЧМ
1
20:04
Видео
Роналду плакал после вылета с ЧМ-2022 от Марокко
22
20:00
Где и во сколько смотреть матч Англия – Франция: 10 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
20:00
Англия – Франция: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 10 декабря
20:00
Впервые в полуфинал ЧМ вышла африканская сборная
4
19:56
⚡️ ЧМ-2022. Сборная Марокко обыграла Португалию (1:0) и впервые в истории вышла в полуфинал
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Кто окажется в полуфинале ЧМ-2022: Мбаппе или Кейн? Забирайте супербонус 7000 рублей от «Бетбума» и ставьте на победителя матча Англия – Франция
1
Источник:
Бомбардир
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