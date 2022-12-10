«Матч ТВ» – 16-й по популярности телеканал в России

РБК исследовал показатели телепросмотра в России в 2022 году. «Матч ТВ» занимает 16-е место по популярности. Его рейтинги оказались ниже, чем в 2021 году.

Лидеры среди российской аудитории – «Россия 1», «Первый канал» и НТВ.

Популярнее «Матч ТВ» оказались такие телеканалы, как «Карусель», ТВ-3.

«Матч ТВ» запущен в 2015 году.

Сейчас канал эксклюзивно транслирует ЧМ-2022 в России.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» – Александр Тащин. В 2021 году он сменил на посту Тину Канделаки.

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