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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» – 16-й по популярности телеканал в России

10 декабря 2022, 11:35
7

РБК исследовал показатели телепросмотра в России в 2022 году. «Матч ТВ» занимает 16-е место по популярности. Его рейтинги оказались ниже, чем в 2021 году.

Лидеры среди российской аудитории – «Россия 1», «Первый канал» и НТВ.

Популярнее «Матч ТВ» оказались такие телеканалы, как «Карусель», ТВ-3.

  • «Матч ТВ» запущен в 2015 году.
  • Сейчас канал эксклюзивно транслирует ЧМ-2022 в России.
  • Генеральный продюсер «Матч ТВ» – Александр Тащин. В 2021 году он сменил на посту Тину Канделаки.

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Источник: РБК
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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acor94
1670662126
Уберите Губу и рейтинги взлетят вверх. такого мерзотного комментатора надо ещё поискать
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Азбука
1670665677
Из 20 каналов высшей ТВ-лиги заняли 16 место. А сколько каналов вылетают в нижнюю лигу по итогам?
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ARSteven89
1670666593
Что за дичь, а не рейтинг! Что вообще можно смотреть на Первом, России 1 и НТВ ))))) Но, если учесть, что на трети территории страны нет возможности просмотра других каналов или каналов кабельного вещания, то так можно объяснить этот рейтинг.
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АлексМак
1670668472
Я конечно верю этой заказухе))
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kliker
1670675493
15 самых популярных каналов ещё можно смотреть со звуком, а вот 16-й уже, ****, не получается.
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Persona_non_Grata
1670680163
И это многое объясняет ... Во всяком случае - количество людей с засранными мозгами (((
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