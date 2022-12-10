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    «Матч ТВ» – 16-й по популярности телеканал в России

    РБК исследовал показатели телепросмотра в России в 2022 году. «Матч ТВ» занимает 16-е место по популярности. Его рейтинги оказались ниже, чем в 2021 году.

    Лидеры среди российской аудитории – «Россия 1», «Первый канал» и НТВ.

    Популярнее «Матч ТВ» оказались такие телеканалы, как «Карусель», ТВ-3.

    • «Матч ТВ» запущен в 2015 году.
    • Сейчас канал эксклюзивно транслирует ЧМ-2022 в России.
    • Генеральный продюсер «Матч ТВ» – Александр Тащин. В 2021 году он сменил на посту Тину Канделаки.

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    Источник: РБК

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3382

      acor94 15 минут назад

      Уберите Губу и рейтинги взлетят вверх. такого мерзотного комментатора надо ещё поискать

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