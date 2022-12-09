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ЧМ по футболу 2022
Новости
Не забывайте делать ставки на новый тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. Крайний срок – 9 декабря 17:00 по мск
Главные новости
17:24
«Что удивительного, если он уже не забивает 50 голов за сезон?». Озил поддержал Роналду
17:17
Промес может получить российское гражданство. Это инициатива «Спартака»
1
17:00
Хорватия – Бразилия: стартовые составы на матч ЧМ-2022
1
16:52
Карпин: «На ЧМ-2022 меня удивили 2 команды. Не ожидал от них такой игры»
1
16:35
Агент Языджи посоветовал ЦСКА двух нападающих из турецких топ-клубов
1
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Все новости
16:32
Красивый футбол
Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022
1
16:24
Тренер сборной Португалии Сантуш рассказал о диалоге с Роналду перед матчем со Швейцарией
1
16:08
Карпин высказался об игре сборной Аргентины на ЧМ-2022
15:49
«Представить Норвегию на чемпионате мира». Холанд – о мечте
2
15:33
Тренер сборной Португалии Сантуш: «Оставьте Роналду в покое»
1
15:31
Официально
Не забывайте делать ставки на новый тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. Крайний срок – 9 декабря 17:00 по мск
15:24
Саутгейт оценил состояние Стерлинга, вернувшегося к тренировкам со сборной Англии
15:05
Хорватия – Бразилия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 9 декабря
1
15:04
Где и во сколько смотреть матч Хорватия – Бразилия: 9 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
14:54
Габулов: «Россия легко бы вышла на ЧМ-2022»
3
14:49
Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на ЧМ-2022
3
14:48
Текст
Матч Аргентины и Голландии – дерби для Ди Марии: он уходил из «МЮ» из-за ван Гаала, жена спровоцировала трансфер
2
14:32
Энрике рассчитывал на новый контракт, несмотря на вылет сборной Испании с ЧМ-2022
14:23
Быстров: «Мбаппе – черепашка‑ниндзя, просто тащит на панцире эту Францию»
3
14:10
Дешам: «У сборной Англии нет слабых мест»
13:44
Олич: «У Хорватии есть шансы против Бразилии. Модрич покажет первоклассную игру»
1
13:39
«В России больше никогда не будет ЧМ?». Павлюченко – о предложениях Венгера
2
13:34
Барелла считает несправедливым, что победители Евро и Кубка Америки не попадают на ЧМ напрямую
2
13:27
Роналду останется в запасе сборной Португалии на матч с Марокко. Рамуш выйдет в старте (A Bola)
5
13:12
⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Хорватия сыграет с Бразилией, Нидерланды – с Аргентиной
12:44
Кафанов назвал главное вратарское открытие ЧМ-2022
12:25
Непомнящий назвал лучшего игрока ЧМ-2022
12:18
Защитник сборной Англии Уайт уехал с ЧМ-2022 из-за конфликта с помощником Саутгейта
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11:48
Газзаев рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2022
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11:31
Энрике хочет вернуться в клубный футбол после увольнения из сборной Испании
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11:25
Венгер заявил, что ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира каждые два года
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Не забывайте делать ставки на новый тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. Крайний срок – 9 декабря 17:00 по мск
1
Источник:
Бомбардир
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