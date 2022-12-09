Новый тренер сборной Испании, возможное ужесточение лимита в РПЛ, Эндрик переходит в «Реал» и другие новости

В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ-2022 из-за прошлого Флика в «Баварии»

«Севилья» хочет подписать Айртона. На защитника «Спартака» также претендует «Марсель»

Лимит на легионеров в РПЛ могут ужесточить со следующего сезона

Роналду грозил уехать из сборной Португалии, когда узнал, что не выйдет в старте на матч со Швейцарией. Федерация это отрицает

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании. Вместо него назначили Луиса де ла Фуэнте

«Реал» согласовал трансфер 16-летнего Эндрика за 60+12 миллионов евро. Срок контракта также уже известен

«Рубин» станет государственным клубом. Контракт с СИБУРом не будет продлен («СЭ»)

Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе сборной Бразилии, который бросил кота на пол

«Торпедо» может назначить 23-летнего сына председателя совета директоров на пост главы селекции

Алип хочет включить в контракт с «Зенитом» пункт об обязательном количестве игрового времени

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