Министр спорта Матыцин прокомментировал новость о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин не исключил, что лимит на легионеров в РПЛ снова будет пересмотрен.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

«Любое решение надо принимать обдуманно во взаимодействии и диалоге с федерациями и профессиональными лигами. Если будет с обеих сторон одобрен такой подход, то будем двигаться дальше.

Пример хоккея достаточно знаковый. Посмотрим, как это будет работать со следующего сезона. Мы приняли решение об ужесточении лимита до трех человек в хоккее. Это ответ на ту реальную ситуацию, которая сейчас сложилась.

Это позволит усилить конкуренцию внутри хоккея и даст возможность молодым игрокам активно претендовать на место в основных составах. Как это будет работать в других видах спорта – посмотрим», – сказал Матыцин.

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