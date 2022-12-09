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  • Министр спорта Матыцин прокомментировал новость о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта Матыцин прокомментировал новость о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

9 декабря 2022, 01:33
5

Министр спорта России Олег Матыцин не исключил, что лимит на легионеров в РПЛ снова будет пересмотрен.

  • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

«Любое решение надо принимать обдуманно во взаимодействии и диалоге с федерациями и профессиональными лигами. Если будет с обеих сторон одобрен такой подход, то будем двигаться дальше.

Пример хоккея достаточно знаковый. Посмотрим, как это будет работать со следующего сезона. Мы приняли решение об ужесточении лимита до трех человек в хоккее. Это ответ на ту реальную ситуацию, которая сейчас сложилась.

Это позволит усилить конкуренцию внутри хоккея и даст возможность молодым игрокам активно претендовать на место в основных составах. Как это будет работать в других видах спорта – посмотрим», – сказал Матыцин.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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portero
1670540765
Ну понятно, ждем лимит в три лега, но вообще пофиг на мнение команд, как приказали так и сделают, продавят нужное решение.....
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nik55
1670563601
давно пора перейти на 3 легионера-----пусть своя молодежь растет
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neveldomha
1670566722
Так дальше пойдет и запретят все иномарки, чтобы наши ведра процветали
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nemolod
1670572711
Если отстранение продолжится,то легионеров можно совсем запретить,так как лучшие не приедут терять свою квалификацию ,а отработанные будут только деньги зашибать,так уж пусть лучше своим ребятам они достанутся,а не забугровым!
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diktatop
1670577472
бред это ограничение на легов. игроки будут понимать что по любому попадут в состав и напрягаться особо не надо не говоря уже дальнейшем развитии и прогрессе... и если играешь чуть лучше и засветился можно требовать огромные контракты паспорт решает... бред
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