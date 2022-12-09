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    Министр спорта Матыцин прокомментировал новость о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

    Министр спорта России Олег Матыцин не исключил, что лимит на легионеров в РПЛ снова будет пересмотрен.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

    «Любое решение надо принимать обдуманно во взаимодействии и диалоге с федерациями и профессиональными лигами. Если будет с обеих сторон одобрен такой подход, то будем двигаться дальше.

    Пример хоккея достаточно знаковый. Посмотрим, как это будет работать со следующего сезона. Мы приняли решение об ужесточении лимита до трех человек в хоккее. Это ответ на ту реальную ситуацию, которая сейчас сложилась.

    Это позволит усилить конкуренцию внутри хоккея и даст возможность молодым игрокам активно претендовать на место в основных составах. Как это будет работать в других видах спорта – посмотрим», – сказал Матыцин.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66676

      portero 1 час назад

      Ну понятно, ждем лимит в три лега, но вообще пофиг на мнение команд, как приказали так и сделают, продавят нужное решение.....

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