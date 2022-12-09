Министр спорта Матыцин прокомментировал новость о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Ну понятно, ждем лимит в три лега, но вообще пофиг на мнение команд, как приказали так и сделают, продавят нужное решение.....
Министр спорта России Олег Матыцин не исключил, что лимит на легионеров в РПЛ снова будет пересмотрен.
- Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
«Любое решение надо принимать обдуманно во взаимодействии и диалоге с федерациями и профессиональными лигами. Если будет с обеих сторон одобрен такой подход, то будем двигаться дальше.
Пример хоккея достаточно знаковый. Посмотрим, как это будет работать со следующего сезона. Мы приняли решение об ужесточении лимита до трех человек в хоккее. Это ответ на ту реальную ситуацию, которая сейчас сложилась.
Это позволит усилить конкуренцию внутри хоккея и даст возможность молодым игрокам активно претендовать на место в основных составах. Как это будет работать в других видах спорта – посмотрим», – сказал Матыцин.
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