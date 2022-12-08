В РФС отреагировали на новость о планах по ужесточению лимита на легионеров

Служба коммуникаций РФС дала комментарий по поводу информации о возможном ужесточении со следующего сезона лимита на легионеров в РПЛ.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

«Между РФС и Минспортом действует соглашение о реализации комплекса мер по развитию футбола.

Оно предусматривает в том числе регулярный анализ эффективности действующего лимита на легионеров.

На последней встрече между руководителями министерства и РФС, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет», – сообщили в союзе.

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