Педриньо ушел из «Локо», Азар покинул сборную Бельгии, игрок «Дженоа» сел за групповое изнасилование и другие новости

Роналду ждет предложений от клубов, выступающих в Лиге чемпионов.

«Португалии не нужен Криштиану. Его успехи забыты. Я запомню это». Сестра Роналду возмутилась невыходом игрока в старте на Швейцарию.

22-летнего игрока «Дженоа» посадили за групповое изнасилование.

31-летний Азар завершил карьеру в сборной Бельгии.

Кокорин – лучший игрок «Ариса» в ноябре. Он получил награду второй раз подряд.

«Локомотив» объявил об уходе Педриньо. «Сан-Паулу» арендовал бразильца до 2024 года.

Роналду отказался тренироваться с запасными игроками сборной Португалии (Daily Mail).

Аршавин: «Пиняев – типичный Роналду. Он станет большим игроком».

Инфантино: «В Катаре был лучший групповой этап чемпионата мира в истории».

Едвай хочет покинуть «Локомотив» («Евро-Футбол»).

Слуцкий – Дзюбе: «Я знаю, что ты можешь помочь умереть. Ты еще та сука».

«В порно и ММА он мне не соперник». Порноактриса Беркова вызвала Дзюбу на бой.