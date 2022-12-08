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Педриньо ушел из «Локо», Азар покинул сборную Бельгии, игрок «Дженоа» сел за групповое изнасилование и другие новости

8 декабря 2022, 01:35
3

Роналду ждет предложений от клубов, выступающих в Лиге чемпионов.

«Португалии не нужен Криштиану. Его успехи забыты. Я запомню это». Сестра Роналду возмутилась невыходом игрока в старте на Швейцарию.

22-летнего игрока «Дженоа» посадили за групповое изнасилование.

31-летний Азар завершил карьеру в сборной Бельгии.

Кокорин – лучший игрок «Ариса» в ноябре. Он получил награду второй раз подряд.

«Локомотив» объявил об уходе Педриньо. «Сан-Паулу» арендовал бразильца до 2024 года.

Роналду отказался тренироваться с запасными игроками сборной Португалии (Daily Mail).

Аршавин: «Пиняев – типичный Роналду. Он станет большим игроком».

Инфантино: «В Катаре был лучший групповой этап чемпионата мира в истории».

Едвай хочет покинуть «Локомотив» («Евро-Футбол»).

Слуцкий – Дзюбе: «Я знаю, что ты можешь помочь умереть. Ты еще та сука».

«В порно и ММА он мне не соперник». Порноактриса Беркова вызвала Дзюбу на бой.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (3)
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yorgenbarenz
1670478724
Одним ******** меньше.
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БеZуМныЙ
1670482642
Дожил Бомбардир! Где все люди? Где их комментарии? Для кого сайт? Всех разогнали тупыми банами. Даже конкурс прогнозов не вернул народ на сайт. Понабрали школьников модераторов, что вообще не осталось комментариев в новостной ленте. Гыгыгы три раза. Пойду и я нафиг отсюда.
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