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    Педриньо ушел из «Локо», Азар покинул сборную Бельгии, игрок «Дженоа» сел за групповое изнасилование и другие новости

    Роналду ждет предложений от клубов, выступающих в Лиге чемпионов.

    «Португалии не нужен Криштиану. Его успехи забыты. Я запомню это». Сестра Роналду возмутилась невыходом игрока в старте на Швейцарию.

    22-летнего игрока «Дженоа» посадили за групповое изнасилование.

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    Роналду отказался тренироваться с запасными игроками сборной Португалии (Daily Mail).

    Аршавин: «Пиняев – типичный Роналду. Он станет большим игроком».

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    Слуцкий – Дзюбе: «Я знаю, что ты можешь помочь умереть. Ты еще та сука».

    «В порно и ММА он мне не соперник». Порноактриса Беркова вызвала Дзюбу на бой.

    Источник: «Бомбардир»

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