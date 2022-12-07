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  • Босс судей РПЛ высказался против выступлений арбитров перед СМИ после матчей

Босс судей РПЛ высказался против выступлений арбитров перед СМИ после матчей

7 декабря 2022, 23:43
1

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев не хотел бы, чтобы арбитры после матча давали комментарии по своим решениям.

— Как вы относитесь к предложению обязать судей давать комментарии в микст-зоне после матчей?

— Сейчас начался новый этап обсуждений, но тема эта не новая, и предложение обязать судей выходить в микст и отвечать на вопросы после матчей впервые появилось, когда разрабатывался новый формат Кубка России. Еще тогда мы дали ответ, что видим в этом больше минусов чем плюсов, поэтому нам кажется правильным протестировать его на коммерческом турнире в межсезонье.

За эти полгода наша позиция не изменилась. Мы считаем, что публичность в вопросах работы судей очень важна, при этом есть более эффективные механизмы объяснения решений арбитров, чем экспресс комментарии сразу после матча. Это публичность Экспертно-судейской комиссии. После каждого заседания мы выпускаем видеоролик с объяснением решения ЭСК, также члены комиссии выступают в программе «Правила игры» на «Матч ТВ». Возможно, стоит дополнительно обсудить с вещателем, как более эффективно доносить до зрителя эти интервью.

Более того, в этом году мы начали публиковать переговоры арбитров. Такой практики нет практически ни в одной стране мира. Видим, что наша инициатива получает позитивные отклики, формирует хорошее понимание работы арбитров у всех, кто следит за футболом.

Мы за то, чтобы все вопросы судейства разбирались публично и в деталях. В режиме экспресс-комментария сразу после матчей подробный объективный анализ, увы, невозможен. Все еще на нервах и не готовы воспринимать объективно спорный момент. Так что слова судьи будут только подогревать спор, на них будет эмоциональная реакция от футболистов и тренера команды, которые считают, что решение было против них.

Через пару дней, когда есть решение ЭСК, и все готовы воспринимать аргументы судьи, мы за общение судей, и уже это делаем. Например, через несколько дней после ЦСКА — «Спартак» интервью по матчу дал Сергей Карасев. Готовы делать это еще чаще», – сказал Каманцев.

  • РПЛ возобновится в марте.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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моэм
1670475894
Да это и не надо ... пусть в как в регби , в двух словах объяснит своё решение , которое ВСЕМ показалось тупым или предвзятым .
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