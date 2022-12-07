Португалия разгромила Швейцарию (6:1) в 1/8 финала ЧМ, Испания проиграла Марокко по пенальти.

Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2022.

Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав Португалии на крупном турнире.

Сантуш объяснил, почему оставил Роналду в запасе на матч со Швейцарией.

Кокорин: «Однажды снял игроку «Фиорентины» колеса с машины. Он спросил: «Ты что, дурак?».

Ван Гаал назвал единственный недостаток Месси.

Казанский рассказал, сколько стоит пиво в Катаре.

«Ювентусу» может грозить исключение из Серии А и лишение чемпионства.

Кокорин назвал самую сексуальную женщину в мире.

Это'О ударил болельщика ногой по лицу после матча ЧМ-2022.