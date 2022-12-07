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    Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко, Это'О избил болельщика, «Ювентус» могут исключить из Серии А и другие новости дня

    Португалия разгромила Швейцарию (6:1) в 1/8 финала ЧМ, Испания проиграла Марокко по пенальти.

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    Источник: «Бомбардир»

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