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  • Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко, Это'О избил болельщика, «Ювентус» могут исключить из Серии А и другие новости

Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко, Это'О избил болельщика, «Ювентус» могут исключить из Серии А и другие новости

7 декабря 2022, 02:20

Португалия разгромила Швейцарию (6:1) в 1/8 финала ЧМ, Испания проиграла Марокко по пенальти.

Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2022.

Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав Португалии на крупном турнире.

Сантуш объяснил, почему оставил Роналду в запасе на матч со Швейцарией.

Кокорин: «Однажды снял игроку «Фиорентины» колеса с машины. Он спросил: «Ты что, дурак?».

Ван Гаал назвал единственный недостаток Месси.

Казанский рассказал, сколько стоит пиво в Катаре.

«Ювентусу» может грозить исключение из Серии А и лишение чемпионства.

Кокорин назвал самую сексуальную женщину в мире.

Это'О ударил болельщика ногой по лицу после матча ЧМ-2022.

Источник: «Бомбардир»
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