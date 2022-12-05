Роналду недоволен тренерским штабом Португалии, в «Спартаке» могут оказаться защитники с ЧМ-2022, сестры Роналду обозвали телеведущего и другие новости

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Сестры Роналду назвали телеведущего «клоуном», «уродом» и «инвалидом». Он заявил, что Криштиану – нарцисс

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