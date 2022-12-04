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  • Жеребьевка Кубка России, Пеле стало хуже, в Москве избита экс-жена Глушакова и другие новости

Жеребьевка Кубка России, Пеле стало хуже, в Москве избита экс-жена Глушакова и другие новости

4 декабря 2022, 01:37
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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vovan55
1670107825
вот кому интересно, что кто-то пнул бывшую жену глушакова?
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