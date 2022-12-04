Жеребьевка Кубка России, Пеле стало хуже, в Москве избита экс-жена Глушакова и другие новости

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +837

      vovan55 37 минут назад

      вот кому интересно, что кто-то пнул бывшую жену глушакова?

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