Первые пары 1/8 финала ЧМ, угрозы боксера Альвареса, гол Роналду/Бруну Уругваю и другие новости дня

ЧМ-2022. Нидерланды победили Катар, Сенегал обыграл Эквадор, Англия разгромила Уэльс, Иран проиграл США.

Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2022.

Роналду или Фернандеш? ФИФА с помощью датчика определила, кто забил гол Уругваю.

«Мяч коснулся меня!» Роналду уверен, что забил Уругваю.

Экс-игрока «Спартака» задержали в Амстердаме со 115 килограммами кокаина.

Хусаинов назвал человека, который спровоцировал драку «Зенита» и «Спартака».

Боксер Альварес назвал «ублюдком» Агуэро, который заступился за Месси.

Фабрегас объяснил боксеру Альваресу, почему мексиканская футболка лежала под ногами Месси.

Шалимов назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Спартак».

Онана впервые прокомментировал свое отстранение из сборной Камеруна.