В РПЛ будут определять офсайды с помощью китайской системы

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что в весенней части сезона на матчах турнира заработают офсайдные линии. Они помогут определять «вне игры» на VAR.

«Тема офсайдных линий сегодня обсуждалась на общем собрании РПЛ. Этот вопрос задал Владимир Хашиг из «Краснодара». На собрании присутствовал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. На этот вопрос он ответил, что РФС отработал китайскую систему. Она достаточно выгодная по финансам. Сейчас идет вопрос сертификации. Надеемся, что ко второй части сезона система заработает», – сказал Алаев.

Алаев возглавляет РПЛ с лета.

Турнир возобновится в марте.

В 1-й части сезона «вне игры» на VAR определяли без специальных линий.

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