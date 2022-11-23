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    «МЮ» расторг контракт с Роналду, Аргентина проиграла Саудовской Аравии и другие новости дня

    «МЮ» расторг контракт с Роналду. Он выбирает между двумя клубами.

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    Источник: Бомбардир.ру

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