«МЮ» расторг контракт с Роналду, Аргентина проиграла Саудовской Аравии и другие новости

«МЮ» расторг контракт с Роналду. Он выбирает между двумя клубами.

Роналду опубликовал рекламу часов с изображением своего гола в ворота «МЮ» за несколько минут до расторжения контракта.

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Глейзеры готовы продать клуб.

ЧМ-2022. Аргентина проиграла Саудовской Аравии, несмотря на гол Месси.

Судья за тайм отменил три гола Аргентины в ворота Саудовской Аравии.

Гвардиола определился с будущим в «Манчестер Сити». Его контракт истекает летом.

Роналду прокомментировал совместную с Месси рекламную акцию для Louis Vuitton.

Сборная Бельгии заменила форму по требованию ФИФА.

Альба: «Мы уважаем права человека, но раньше ФИФА проводила чемпионат мира в России».

CAS шесть часов рассматривал апелляции клубов РПЛ на решение ФИФА о приостановке контрактов легионеров.