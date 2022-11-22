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    Да Мария: «Аргентина могла легко победить 5:0. Саудовская Аравия подошла к воротам 2-3 раза»

    Полузащитник сборной Аргентины прокомментировал поражение от Саудовской Аравии (1:2) в матче ЧМ-2022.

    «Мы легко могли выиграть со счетом 5:0. Они подошли к нашим воротам 2-3 раза и забили», – сказал Ди Мария.

    • Прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.
    • Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

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    Источник: AS

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    22.11.2022 23:44
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