Месси в последний раз забивал на ЧМ с игры в 2014 году

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Единственный гол аргентинцев забил Лионель Месси, реализовав пенальти.

Форвард «ПСЖ» в последний раз отличался в матче чемпионата мира с игры в 2014 году. Тогда он поразил ворота Нигерии (3:2) на групповом этапе.

Месси не забивает с игры на ЧМ на протяжении уже девяти матчей.

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Подробности матча Аргентина – Саудовская Аравия

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