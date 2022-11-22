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    Месси в последний раз забивал на ЧМ с игры в 2014 году

    В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

    Единственный гол аргентинцев забил Лионель Месси, реализовав пенальти.

    Форвард «ПСЖ» в последний раз отличался в матче чемпионата мира с игры в 2014 году. Тогда он поразил ворота Нигерии (3:2) на групповом этапе.

    Месси не забивает с игры на ЧМ на протяжении уже девяти матчей.

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    Подробности матча Аргентина – Саудовская Аравия

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      дошик 6 минут назад

      а что с голом Месси против Nigeria на ЧМ18?

      0
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      Рейтинг: +951

      ARSteven89 17 минут назад

      Мдаааа, кто бы мог предположить, что Месси может последний раз сыграть на ЧМ уже в 3м туре группового этапа. Теперь нужно без ошибок, если хочет повторить судьбу хотя бы Марадоны-90 или вообще сборной Испании-10.

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