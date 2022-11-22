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Текст
10 фактов вокруг неожиданной победы Саудовской Аравии над Аргентиной: герой играл против «Реала», аргентинцы упустили уникальный рекорд
1
16:15
«Фламенго» интересуется Клаудиньо
15:53
«Попросите, чтобы в Монголии собрали команду из пастухов, тогда мы отличимся». Тихонов – о матчах России с Таджикистаном и Узбекистаном
15:45
Месси в последний раз забивал на ЧМ с игры в 2014 году
15:39
Фото
Вратарь Саудовской Аравии ударил коленом в голову партнера по сборной. Его унесли на носилках
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Все новости
16:00
«Одно из самых больших разочарований в истории ЧМ». Линекер – о поражении Аргентины от Саудовской Аравии
15:24
«Нужно отправить на обследование в спецбольницу». Черданцев раскритиковал тренера сборной Аргентины
3
15:19
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Получи до 7000 рублей за регистрацию и поставь на матч Дания – Тунис
15:17
Саудовская Аравия прервала серию Аргентины без поражений. До рекорда Италии не хватило одного матча
15:07
⚡️ ЧМ-2022. Аргентина проиграла Саудовской Аравии, несмотря на гол Месси
42
14:59
Дания – Тунис: стартовые составы на матч ЧМ-2022
14:45
Саудовская Аравия забила 2 гола на ЧМ в 5-й раз в истории
14:43
Дания – Тунис прогноз на матч чемпионата мира 2022
14:42
Где и во сколько смотреть матч Дания – Тунис 22 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
14:39
«Краснодар» может назначить Гаранина в будущем. Галицкий звонил тренеру
14:34
Красивый футбол
Сабрина Квист Йенсен – жена Кристиана Эриксена, которая помогла игроку сборной Дании пережить сердечный приступ
14:30
Месси – 5-й игрок, забивший на 4 чемпионатах мира
1
14:25
«Урал» – ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России
14:17
Саудовская Аравия забила 2 гола Аргентине за 8 минут
4
14:08
Месси – 1-й футболист в истории с голевыми действиями на 5 ЧМ подряд
13:58
Судья за тайм отменил три гола Аргентины в ворота Саудовской Аравии
13:51
Месси установил рекорд сборной Аргентины на ЧМ
13:44
Месси догнал Роналду по голам на чемпионате мира
13:37
Сане пропустит 1-й матч сборной Германии на ЧМ-2022
13:31
Где смотреть «Урал» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 22 ноября
13:30
Месси побил рекорд чемпионата мира
13:14
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Месси – автор первого гола сборной Аргентины на ЧМ-2022
13:01
Хави назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022
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12:57
«Спартак» ищет опорника в Африке и Латинской Америке. У Абаскаля есть личное пожелание
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В «Салернитане» рассказали, планирует ли клуб снова попробовать подписать Дивеева
12:39
Оздоев охарактеризовал Пирло двумя словами
12:35
Камоцци: «Промес не поехал на ЧМ-2022, потому что играет в РПЛ. Это политический момент»
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12:31
Альба: «Мы уважаем права человека, но раньше ФИФА проводила чемпионат мира в России»
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А
Источник:
«Бомбардир»
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