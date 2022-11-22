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Текст
10 фактов вокруг неожиданной победы Саудовской Аравии над Аргентиной: герой играл против «Реала», аргентинцы упустили уникальный рекорд
2
19:33
Кубок России. «Химки» проиграли «Пари НН» по пенальти и досрочно заняли последнее место в группе
19:20
«Зенит» назвал состав на матч с «Црвеной Звездой»
18:54
Король Саудовской Аравии объявил в стране выходной в честь победы над Аргентиной
2
18:49
Сборные Дании и Туниса установили рекорд ЧМ
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Все новости
19:00
Фото
Назван лучший игрок матча Дания – Тунис
18:42
Фото
«Пижоны! Повезло, что Россия не участвует». Быстров – о сборной Аргентины
18:40
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Мексика или Польша? Получи до 7000 рублей за регистрацию и поставь на матч
18:33
Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Урала» в Кубке России
18:25
Немецкий футбольный союз намерен подать на ФИФА в суд из-за запрета повязок One Love
3
18:18
Тренер сборной Аргентины Скалони высказался после поражения от Саудовской Аравии на ЧМ-2022
1
18:15
Где смотреть «Зенит» – «Црвена Звезда»: во сколько прямая трансляция, товарищеский матч 22 ноября
18:03
Мексика – Польша: стартовые составы на матч ЧМ-2022
3
17:58
ЧМ-2022. Дания не смогла победить Тунис
3
17:51
В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Фламенго» к Клаудиньо
17:45
Рыночная стоимость Месси в два раза выше, чем у всего состава Саудовской Аравии
17:37
Фото
«Факел» бесплатно подписал экс-форварда «Динамо» и «Краснодара»
17:30
Месси прокомментировал поражение Аргентины от Саудовской Аравии на ЧМ-2022
1
17:28
Мексика – Польша прогноз на матч чемпионата мира 2022
3
17:27
Где и во сколько смотреть матч Мексика – Польша 22 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
17:17
«Химки» – «Пари НН»: стартовые составы на матч Кубка России
17:10
Кубок России. ЦСКА проиграл «Уралу» в серии пенальти
6
16:51
Черданцев: «ФИФА должна прекратить хулиганство и идиотизм с 20 минутами добавленного времени»
3
16:48
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16:40
Фото
Назван лучший игрок матча Аргентина – Саудовская Аравия
2
16:29
«Может, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины». Гранат – о матчах с Саудовской Аравией
3
16:20
Гвардиола определился с будущим в «Манчестер Сити». Его контракт истекает летом
1
16:15
«Фламенго» интересуется Клаудиньо
1
16:00
«Одно из самых больших разочарований в истории ЧМ». Линекер – о поражении Аргентины от Саудовской Аравии
15:53
«Попросите, чтобы в Монголии собрали команду из пастухов, тогда мы отличимся». Тихонов – о матчах России с Таджикистаном и Узбекистаном
2
15:45
У Месси 1 гол с игры в 9 последних матчах ЧМ
15:39
Фото
Вратарь Саудовской Аравии ударил коленом в голову партнера по сборной. Его унесли на носилках
1
15:24
«Нужно отправить на обследование в спецбольницу». Черданцев раскритиковал тренера сборной Аргентины
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Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
Мексика или Польша? Получи до 7000 рублей за регистрацию и поставь на матч
А
Источник:
«Бомбардир»
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