Мужа олимпийской чемпионки Липницкой мобилизовали в армию. Он тренер в академии Плющенко

Бывший фигурист Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, осенью был призван в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет «Р-Спорт».

25-летний Тарасенко получил повестку и явился в военкомат, после чего был направлен на подготовку на полигон в подмосковном Алабино.

В 2015 году Тарасенко выиграл Финал Кубка России среди юниоров.

Он работал тренером в академии Евгения Плющенко.

У Тарасенко и Липницкой в 2020 году родилась дочь.

Плющенко подтвердил, что Тарасенко был мобилизован в армию.

«Влад действительно попал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую. Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он все равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество. Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю. Говорил ли ему какие-то напутственные слова? Это личное», – сказал Плющенко.

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