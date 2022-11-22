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    ФИФА потребовала у Бельгии заменить гостевую форму на ЧМ-2022 из-за радужных цветов и надписи Love

    Сборная Бельгии попала под давление ФИФА из-за своего гостевого комплекта формы на чемпионат мира-2022. Международная федерация требует его заменить.

    Причина – наличие надписи Love на обратной стороне и радужных цветов, символизирующих поддержку ЛГБТ-сообществу.

    • Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну надеть капитанскую повязку с надписью «Одна любовь» в поддержку ЛГБТ.
    • Бельгия сыграет в группе с Хорватией, Марокко и Канадой.
    • ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: Give me sport

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