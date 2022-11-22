2-й игровой день на ЧМ, «Спартак» интересуется чилийским защитником, Карпин жестко ответил агентам и другие новости

Роналду – первый человек в истории с 500 миллионами подписчиков в инстаграме*

Англия, Германия и еще пять сборных отказались выходить на матчи с повязками в поддержку ЛГБТ

Стали известны все номинанты на премию «Первая пятерка»

Личка решил остаться в «Оренбурге», несмотря на щедрое предложение «Краснодара» («РБ Спорт»)

Названы самые подорожавшие и подешевевшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

ЧМ-2022. Англия забила 6 голов Ирану. Матч стал самым продолжительным в истории турнира

«Спартак» интересуется чилийским защитником

ЧМ-2022. Нидерланды победили Сенегал, забив два гола в концовке. Ван Гаал побил рекорд Адвоката

«Пускай назовут имена». Карпин ответил агентам на обвинения по выбору состава сборной

«Челси» – приоритет для Захаряна. Клуб АПЛ готов купить игрока «Динамо» в январе

ЧМ-2022. Гол Бэйла спас для Уэльса ничью в матче с США. Валлийцы забили на чемпионате мира впервые за 64 года