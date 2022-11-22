Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    2-й игровой день на ЧМ, «Спартак» интересуется чилийским защитником, Карпин жестко ответил агентам и другие новости

    Роналду – первый человек в истории с 500 миллионами подписчиков в инстаграме*

    Англия, Германия и еще пять сборных отказались выходить на матчи с повязками в поддержку ЛГБТ

    Стали известны все номинанты на премию «Первая пятерка»

    Личка решил остаться в «Оренбурге», несмотря на щедрое предложение «Краснодара» («РБ Спорт»)

    Названы самые подорожавшие и подешевевшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

    ЧМ-2022. Англия забила 6 голов Ирану. Матч стал самым продолжительным в истории турнира

    «Спартак» интересуется чилийским защитником

    ЧМ-2022. Нидерланды победили Сенегал, забив два гола в концовке. Ван Гаал побил рекорд Адвоката

    «Пускай назовут имена». Карпин ответил агентам на обвинения по выбору состава сборной

    «Челси»приоритет для Захаряна. Клуб АПЛ готов купить игрока «Динамо» в январе

    ЧМ-2022. Гол Бэйла спас для Уэльса ничью в матче с США. Валлийцы забили на чемпионате мира впервые за 64 года

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11