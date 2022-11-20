⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Катар проиграл Эквадору (0:2)

Сегодня в Катаре стартовал чемпионат мира-2022.

Турнир традиционно начался с церемонии открытия. На ней было много света, салюта, выступил даже Морган Фримен. Наш материал про церемонию – здесь.

А затем в стартовом матче Катар проиграл со счетом 0:2 Эквадору. Дубль сделал Эннер Валенсия.

Чемпионат мира. 1-й тур. Группа A

Катар – Эквадор – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Валенсия, 16 (с пенальти); 0:2 – Валенсия, 31.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира