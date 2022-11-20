⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Катар проиграл Эквадору (0:2)

Сегодня в Катаре стартовал чемпионат мира-2022.
Турнир традиционно начался с церемонии открытия. На ней было много света, салюта, выступил даже Морган Фримен. Наш материал про церемонию – здесь.
А затем в стартовом матче Катар проиграл со счетом 0:2 Эквадору. Дубль сделал Эннер Валенсия.
Чемпионат мира. 1-й тур. Группа A
Катар – Эквадор – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Валенсия, 16 (с пенальти); 0:2 – Валенсия, 31.
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