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    ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Катар проиграл Эквадору (0:2)

    Сегодня в Катаре стартовал чемпионат мира-2022.

    Турнир традиционно начался с церемонии открытия. На ней было много света, салюта, выступил даже Морган Фримен. Наш материал про церемонию – здесь.

    А затем в стартовом матче Катар проиграл со счетом 0:2 Эквадору. Дубль сделал Эннер Валенсия.

    Чемпионат мира. 1-й тур. Группа A

    Катар – Эквадор – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Валенсия, 16 (с пенальти); 0:2 – Валенсия, 31.

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    Источник: «Бомбардир»

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