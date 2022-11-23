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    ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Франция разгромила Австралию, Левандовски не забил пенальти

    На чемпионате мира-2022 в Катаре закончился третий игровой день. Состоялись четыре матча.

    Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии, несмотря на гол Лионеля Месси.

    Дания не смогла победить Тунис.

    Польша сыграла вничью с Мексикой. Роберт Левандовски не забил пенальти.

    Франция начала защиту титула с разгромной победы над Австралией.

    1-й тур. Группа D

    Франция – Австралия – 4:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Гудвин, 9; 1:1 – Рабьо, 27; 2:1 – Жиру, 32; 3:1 – Мбаппе, 68; 4:1 – Жиру, 71.

    Дания – Тунис – 0:0

    1-й тур. Группа C

    Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 10; 1:1 – Аль-Шехри, 48; 1:2 – Аль-Давсари, 53.

    Мексика – Польша – 0:0

    1-й тур. Группа B

    США – Уэльс – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Веа, 36; 1:1 – Бэйл (с пенальти), 82.

    Англия – Иран – 6:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Беллингем, 35; 2:0 – Сака, 43; 3:0 – Стерлинг, 45+1; 4:0 – Сака, 62; 4:1 – Тареми, 65; 5:1 – Рэшфорд, 71; 6:1 – Грилиш, 90; 6:2 – Тареми (с пенальти), 90+13.

    1-й тур. Группа A

    Сенегал – Нидерланды – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Гакпо, 84; 2:0 – Классен, 90+9.

    Катар – Эквадор – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Валенсия, 16 (с пенальти); 0:2 – Валенсия, 31.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68

      igarka80 21 ноября, 05:03

      вполне ожидаемо. Катар пока не готов играть на равных против тех, кто прошел сито отсева. (Польша - исключение)

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