⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Англия разгромила Иран, Нидерланды победили Сенегал

В Катаре закончился второй день чемпионата мира-2022. Сегодня состоялись три матча 1-го тура группового этапа.

Англия забила шесть голов Ирану. Матч стал самым продолжительным в истории ЧМ.

Нидерланды победили Сенегал, забив два гола в концовке.

1-й тур. Группа B

США – Уэльс Текстовая онлайн-трансляция

21 ноября, 22:00 мск

Стадион «Ахмад бин Али» (Эр-Райян)

Англия – Иран – 6:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Беллингем, 35; 2:0 – Сака, 43; 3:0 – Стерлинг, 45+1; 4:0 – Сака, 62; 4:1 – Тареми, 65; 5:1 – Рэшфорд, 71; 6:1 – Грилиш, 90; 6:2 – Тареми (с пенальти), 90+13.

стадион «Халифа Интернешнл» (Доха)

1-й тур. Группа A

Сенегал – Нидерланды – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гакпо, 84; 2:0 – Классен, 90+9.

Стадион «Аль Тумама» (Аль Тумама).

Катар – Эквадор – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Валенсия, 16 (с пенальти); 0:2 – Валенсия, 31.

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