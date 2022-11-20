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    85-летний Морган Фримен и Забивака поучаствовали в открытии ЧМ-2022

    В эти минуты проходит церемония открытия чемпионата мира-2022.

    Одно из действующих лиц – американский актер, обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» Морган Фримен. Ему 85 лет.

    На церемонии был парад маскотов предыдущих чемпионатов мира. Участвовал и символ ЧМ-2018 в России Забивака.

    • ЧМ-2022 стартует матчем Катар – Эквадор.
    • Начало – в 19:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Фото: ФИФА.

    Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».

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    Источник: Бомбардир.ру

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