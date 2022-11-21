Получите фрибет 2000 рублей и поставьте на матч Сенегал – Нидерланды

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ЧМ-2022
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Текст
Игроки Ирана не исполняли гимн перед матчем с Англией. Фанаты поддержали их аплодисментами
10
18:52
Помощник посла РФ в Катаре рассказал, как на ЧМ-2022 реагируют на российский флаг
18:47
«24 минуты добавлять – клиника. Судья знает, что есть сетка вещания?» Черданцев о матче Англия – Иран
18:42
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18:35
Тареми забил самый поздний гол в основное время в истории ЧМ
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Все новости
18:26
Матч Англия – Иран стал самым продолжительным в истории ЧМ. Команды провели на поле более 117 минут
18:13
ЧМ-2022. Англия забила 6 голов Ирану, судья суммарно добавил 27 минут
9
18:09
Сенегал – Нидерланды: стартовые составы на матч ЧМ-2022
18:05
Судья добавил 10 минут к основному времени матча Англия – Иран при счете 6:1
17:50
Семак рассказал, чем недоволен в «Зените» в осенней части сезона
1
17:47
Экс-игрок «Зенита» Азмун вышел на замену в матче Иран – Англия при счете 1:5
17:41
Мостовой – об акции Англии перед матчем с Ираном: «А завтра скажут садиться на попу?»
4
17:32
Фото
Сычевой и Пиняев – в топ-5 самых подорожавших игроков РПЛ
17:31
Сенегал – Нидерланды прогноз на матч чемпионата мира 2022
17:30
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17:30
Где и во сколько смотреть матч Сенегал – Нидерланды 21 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
17:24
«Клянусь своими детьми». Роналду готов провести ЧМ-2022 без голов ради победы сборной Португалии
2
17:18
Хабиб назвал трех главных фаворитов ЧМ-2022
5
17:09
Видео
Беллингем – первый игрок, родившийся в 21 веке, забивший на чемпионате мира
17:03
Англия забила Ирану 3 гола в первом тайме, который длился 59 минут. «Бомбардир» ведет текстовый онлайн
16:56
Фото
Кейн вышел на матч с Ираном с повязкой «Нет дискриминации»
4
16:51
Судья добавил 14 минут к первому тайму матча Англия – Иран
16:40
19-летний Беллингем – автор первого гола сборной Англии на ЧМ-2022
1
16:37
⚡«Бомбардир» разыгрывает еще одну футболку любой сборной ЧМ-2022 в телеграме
16:30
Фото
Вратарь сборной Ирана разбил нос и потерял сознание. Ему оказывали помощь около десяти минут и унесли с поля на носилках
16:20
Все игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем с Ираном
19
16:11
Видео
Игроки сборной Ирана не стали петь гимн страны в знак протеста. Фанаты освистали гимн
28
15:59
Владелец «ПСЖ» прокомментировал возможный уход Месси из клуба в 2023 году
15:53
Роналду: «Португалия – лучшая команда на ЧМ-2022»
3
15:50
⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Англия сыграет с Ираном, Нидерланды – Сенегал, США – Уэльс
4
15:48
Галактионов рассказал о разговоре с Бариновым сразу после назначения в «Локомотив»
15:40
Катар запретил евреям публично молиться и продавать кошерную еду на ЧМ-2022
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А
Источник:
«Бомбардир»
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