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ЧМ-2022
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Получите 2000 рублей бесплатно и поставьте на матч Катар – Эквадор
Главные новости
Текст
ЧМ-2022 по футболу официально открыт: на церемонии было много света, салюта, выступил даже Морган Фримен
1
20:30
«Я не реализовал 3-4 момента». Соболев – после матча с Узбекистаном
20:21
Видео
«Мы хотим пива!» Фанаты Эквадора – во время матча с Катаром
20:09
Губерниев: «Надеюсь, некоторые пассажиры больше не выйдут в футболках с надписью «Россия»
19:53
Зарема объяснила, почему не смотрит матчи сборной России
2
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Все новости
20:01
Впервые в истории первый гол на ЧМ был забит с пенальти
19:42
Видео
Валенсия сделал дубль в ворота Катара
19:36
Юран – о двух безголевых ничьих сборной России: «Лучше спросить у Карпина, какую установку игрокам он дает»
1
19:29
«Мы собрались здесь как одно большое племя». Морган Фримен – об участии в церемонии открытия ЧМ-2022
19:21
Видео
Валенсия – автор первого гола на ЧМ-2022. Он забил Катару с пенальти
19:10
Орсато отменил гол в ворота Катара на 3-й минуте матча
2
19:00
⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Катар и Эквадор сыграют в матче открытия
18:50
Следи за матчем-открытием ЧМ-2022 Катар – Эквадор в текстовом онлайне на «Бомбардире»
18:49
Митрович поблагодарил Россию за поддержку Сербии на ЧМ-2022
2
18:38
Катар – Эквадор: стартовые составы на матч ЧМ-2022
18:35
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Получите 2000 рублей бесплатно и поставьте на матч Катар – Эквадор
18:20
Кирьяков: «Сборная России в игре с Узбекистаном отбывала номер»
18:04
Фото
85-летний Морган Фримен и Забивака поучаствовали в открытии ЧМ-2022
1
18:00
Катар – Эквадор прогноз на матч Чемпионата мира 2022
17:54
Шомуродов: «Матч показал, что Узбекистан и Россия – равные команды»
1
17:48
Видео
Карпин покинул матч с Узбекистаном в обнимку с Шомуродовым
17:35
Орещук: «Матч с Узбекистаном выключил в перерыве, не стал тратить нервы. Совет сборной? Я никто»
17:29
«Все устают, мы тоже люди». Баринов – о ничьей с Узбекистаном
11
17:24
«У наших ворот ничего не было». Карпин прокомментировал ничью с Узбекистаном
7
17:18
Россия нанесла первый удар в створ Узбекистана только на 74-й минуте
1
17:08
Баринов: «Почему не забили Таджикистану и Узбекистану? Спросите у нападающих. Соболев за «Спартак» забивает, за сборную – нет»
6
16:59
Фото
«Товарищеский матч – товарищеский счет». Сборная России – об игре с Узбекистаном
2
16:49
Товарищеский матч. Россия не смогла победить Узбекистан. Команда Карпина 2-й раз подряд сыграла 0:0
63
16:41
Стал известен срок восстановления Бензема
16:30
Сильянов травмировался в матче с Узбекистаном
16:22
Орещук рассказал о мести бывшего директора «Динамо» за трансферы
16:20
Где и во сколько смотреть матч Катар – Эквадор 20 ноября на Чемпионате Мира по футболу 2022
1
16:11
Генич назвал свой бывший клуб «Химки» шапито
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Получите 2000 рублей бесплатно и поставьте на матч Катар – Эквадор
А
Источник:
«Бомбардир»
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