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Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матч Португалия – Гана
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Текст
Эмболо помог Швейцарии обыграть Камерун и не праздновал гол: он родился в столице Камеруна и постоянно гоняет туда в отпуск
2
19:00
Пиняев: «Болею за Месси. После победы на ЧМ-2022 даже фанаты Роналду до него не докопаются»
18:55
Де Брюйне и Алдервейрелд прокомментировали свой конфликт в матче с Канадой
18:48
Впервые в 21 веке матч чемпионата мира прошел без ударов в створ
18:26
«Важен футбол, а не цвет повязок». Лев – об акции сборной Германии
3
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Все новости
18:44
Глебов: «На «Спартак» из-за Fan ID приходит 8-9 тысяч, а в прошлом году было под 40. Это ужасно видеть»
1
18:41
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Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матч Португалия – Гана
18:38
Ондуа: «Жаль «Локомотив». Надеюсь, они снова встанут на ноги»
18:37
Хочешь футболку любой сборной ЧМ-2022? Участвуй в нашем розыгрыше
18:08
Португалия – Гана: стартовые составы на матч ЧМ-2022
2
18:04
Португалия – Гана прогноз на матч чемпионата мира 2022
18:03
Где и во сколько смотреть матч Португалия – Гана 24 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
17:55
ЧМ-2022. Уругвай сыграл 0:0 с Южной Кореей. Команды ни разу не пробили в створ
5
17:49
Ондуа рассказал, интересуются ли им клубы РПЛ
17:44
86-летний владелец Zara сообщил боссам «МЮ» о желании купить клуб
17:38
«МЮ» зимой готов подписать форварда на замену Роналду. У клуба есть два кандидата
17:26
Видео
Игрок сборной Камеруна Ондуа обратился к российским болельщикам
17:00
Ондуа: «Почему я должен бояться играть с российским флагом? Я вырос в России, это мой дом»
15
16:51
Песьяков: «Россия легко вышла бы из группы на ЧМ. Штук восемь аргентинцам накидали бы»
11
16:44
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16:37
Член совета ФИФА считает, что Россия и Катар нечестно получили ЧМ: «Голосование было подтасовано, кто-то заплатил»
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16:27
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Джорджина Родригес – изумительная жена лидера сборной Португалии Криштиану Роналду
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16:25
Apple хочет купить «Манчестер Юнайтед» за 5,8 миллиардов
16:15
Фото
Де Брюйне и Алдервейрелд поругались после гола Бельгии в ворота Канады
1
16:02
Рианчо: «Сборная Испании играет как «Спартак»
2
15:55
Вратарь сборной Камеруна Онана установил рекорд чемпионата мира
15:49
Видео
Катарский оркестр исполнил «Катюшу» перед матчем ЧМ-2022 Уругвай – Южная Корея
4
15:42
«Нельзя, чтобы мяч проскакивал в очко». Дивеев рассказал о советах Акинфеева
15:21
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Игрок сборной Камеруна Ондуа вышел на матч со Швейцарией в бутсах с российским флагом
2
15:14
Текст
На ЧМ-2022 за Камерун сыграл футболист с российским паспортом: он ездил в Воркуту в отпуск и мечтал о сборной России
5
15:08
Уругвай – Южная Корея прогноз на матч чемпионата мира 2022
15:07
Где и во сколько смотреть матч Уругвай – Южная Корея 24 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
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Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матч Португалия – Гана
А
Источник:
«Бомбардир»
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