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Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матч Франция – Австралия
Главные новости
⚡️ «МЮ» расторг контракт с Роналду
10
22:44
Тренер Саудовской Аравии: «Победа над Аргентиной навсегда войдeт в историю ЧМ»
22:37
Крыховяк отказался отвечать на вопрос российского журналиста о «Краснодаре» на ЧМ-2022
22:31
«Во всем виноват Месси». Овчинников – о поражении Аргентины от Саудовской Аравии
22:22
Роналду отказался от 17 миллионов за разрыв контракта с «МЮ» (The Telegraph)
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Все новости
22:05
Кубок России. «Сочи» победил «Торпедо» по пенальти, но вылетел из турнира
21:59
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Црвену Звезду» в Санкт-Петербурге
21:55
Фото
Роналду опубликовал рекламу часов с изображением своего гола в ворота «МЮ» за несколько минут до расторжения контракта
21:45
«Где Месси? Его не видно!». Фанаты Саудовской Аравии – аргентинским болельщикам после 2:1
21:30
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Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матч Франция – Австралия
21:27
Текст
В какой клуб нужно перейти Роналду? Делитесь своим мнением в комментариях
8
21:17
Каждый игрок Саудовской Аравии получил по 2,5 миллиона евро за победу над Аргентиной (Тимур Гурцкая)
1
21:11
Франция – Австралия прогноз на матч чемпионата мира 2022
1
21:10
Где и во сколько смотреть матч Франция – Австралия 22 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
21:08
Франция – Австралия: стартовые составы на матч ЧМ-2022
20:59
Аргентина идет на последнем месте в группе С после первого тура ЧМ-2022
1
20:55
ЧМ-2022. Польша сыграла вничью с Мексикой, Левандовски не забил пенальти
3
20:51
Роналду прокомментировал расторжение контракта с «МЮ»
20:49
Текст
«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие
4
20:47
Глушаков: «Как сказал, что болею за Сербию на ЧМ-2022 – сразу полстраны начало их поддерживать»
20:26
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«Вместе! Заjeдно!». Игроки «Зенита» и «Црвены Звезды» сфотографировались на фоне баннера о русско-сербской дружбе
3
20:18
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Левандовски не забил пенальти в матче с Мексикой. 37-летний Очоа отбил удар поляка
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20:11
Киммих: «Запрет повязки One Love удивил. Но не моя вина, что Катар получил ЧМ 12 лет назад»
3
19:55
Видео
Болельщик из Саудовской Аравии выбросил дверь на улицу, празднуя победу над Аргентиной
1
19:54
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Какой тренер остановил Месси вместе с Саудовской Аравией: качается с игроками, цитирует французских классиков и не любит клубный футбол
19:49
Орлов раскритиковал Катар: «Они отменяют все законы цивилизованного мира. Зачем там проводить ЧМ?»
11
19:39
Тренер «Црвены Звезды»: «Без России мировой футбол стал значительно хуже»
19:33
Кубок России. «Химки» проиграли «Пари НН» и досрочно заняли последнее место в группе
2
19:20
«Зенит» назвал состав на матч с «Црвеной Звездой»
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19:00
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Назван лучший игрок матча Дания – Тунис
18:54
Король Саудовской Аравии объявил в стране выходной в честь победы над Аргентиной
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18:49
Сборные Дании и Туниса установили рекорд ЧМ
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Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матч Франция – Австралия
А
Источник:
«Бомбардир»
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