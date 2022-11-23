Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
ЧМ-2022
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Самые дорогие трансферы в истории футбола
Вспомните все команды в истории чемпионата России
Угадайте игрока РПЛ по необычному фото
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
ЧМ-2022
Основное
Новости
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Новости
Получи 2000 рублей бесплатно и поставь на матч Испания – Коста-Рика
Главные новости
Текст
Новая сенсация ЧМ-2022 – Германия отлетела от Японии: два мяча забили игроки из Бундеслиги
1
18:22
Германия проиграла 3 из 4 последних матчей на чемпионатах мира. До этого была победа на ЧМ-2014
18:13
Испания – Коста-Рика: стартовые составы на матч ЧМ-2022
17:59
⚡️ ЧМ-2022. Германия проиграла Японии, ведя в счете до 75-й минуты
39
17:56
Кубок России. «Ахмат» победил «Динамо» и вышел на первое место в группе С
2
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
18:34
Япония впервые в истории одержала волевую победу на ЧМ
18:16
Реклама
Получи 2000 рублей бесплатно и поставь на матч Испания – Коста-Рика
18:15
Испания – Коста-Рика прогноз на матч чемпионата мира 2022
18:14
Где и во сколько смотреть матч Испания – Коста-Рика 23 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
17:49
Сборная Японии забила Германии 2 гола за 8 минут
2
17:46
Гвардиола объяснил, почему продлил контракт с «Ман Сити»
17:41
Мусиала – самый молодой игрок сборной Германии на ЧМ за 64 года
1
17:34
Фернандеш отреагировал на уход Роналду из «МЮ». Сообщалось, что у них напряженные отношения
17:26
Дания обсудит выход ассоциаций из ФИФА со всеми 55 членами УЕФА (The Athletic)
7
17:15
Грулев сломал ключицу в игре с «Ахматом». Его увезли на скорой в больницу Грозного («СЭ»)
17:06
Шлоттербек сделал больше точных передач за первый тайм, чем вся сборная Японии
16:59
Немецкий футбольный союз сделал заявление об акции игроков сборной Германии с закрытым ртом
10
16:54
Ловрен сделал выбор между ЧМ-2018 и ЧМ-2022
3
16:44
Роналду дисквалифицирован на два матча за разбитый телефон мальчика-аутиста
3
16:34
Где смотреть «Крылья Советов» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 23 ноября
16:25
Фото
Игроки сборной Германии прикрыли рты руками на фото перед матчем с Японией
9
16:02
Кубок России. «Ростов» проиграл «Оренбургу», команды забили шесть мячей на двоих
3
15:54
Самедов считает, что Хорватии сильно повезло победить Россию в 1/4 финала ЧМ-2022
4
15:47
Рианчо: «У Дзюбы и Роналду была бы прекрасная связка в «Зените»!»
9
15:33
Фото
«Рома» объявила о переходе форварда сборной Норвегии
15:14
«Оренбург» забил 3 безответных мяча «Ростову» в первом тайме матча Кубка России
15:09
3 из 4 последних матчей ЧМ-2022 завершились со счетом 0:0
2
15:07
⚽Германия – Япония прогноз на матч чемпионата мира 2022
15:06
Где и во сколько смотреть матч Германия – Япония 23 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
15:05
Германия – Япония: стартовые составы на матч ЧМ-2022
15:02
Хочешь футболку любой сборной ЧМ-2022? Участвуй в нашем розыгрыше
14:55
ЧМ-2022. Хорватия сыграла вничью с Марокко, зенитовец Ловрен провел полный матч
9
14:44
Игрок «Оренбурга» Марин: «Каждый футболист в РПЛ хотел бы играть в «Зените»
4
Все новости
3
теста для вас
1
Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
2
Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
3
Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
Получи 2000 рублей бесплатно и поставь на матч Испания – Коста-Рика
А
Источник:
«Бомбардир»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
Сегодня, 18:16
Рекомендуем
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение