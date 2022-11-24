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ЧМ-2022
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Бразилия или Сербия? Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матч ЧМ-2022
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Текст
Слезы Роналду – главный хайлайт матча Португалии и Ганы: он забил в первой встрече после скандального интервью
1
21:58
Видео
Португалия едва не упустила победу над Ганой из-за ошибки вратаря на 100-й минуте
21:52
Роналду догнал Марадону в списке лучших бомбардиров ЧМ. До рекорда – восемь голов
21:45
На стадионах ЧМ-2022 разрешат радужные флаги. ФИФА получила гарантии от Катара
3
21:37
Икарди объявил о возобновлении отношений с Вандой Нарой
2
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Все новости
21:29
Роналду побил рекорд Гьяна
21:23
Леау забил дебютный гол за сборную. Он принес Португалии победу в матче ЧМ-2022
2
21:19
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Бразилия или Сербия? Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матч ЧМ-2022
21:17
Гана – 1-я африканская сборная, забившая на ЧМ-2022
1
21:06
Красивый футбол
Джорджина Родригес – изумительная жена лидера сборной Португалии Криштиану Роналду
14
21:05
Бразилия – Сербия: стартовые составы на матч ЧМ-2022
1
20:57
ЧМ-2022. Португалия победила Гану, Роналду забил с пенальти
29
20:50
В Бразилии возникли проблемы с общественным транспортом. Автобусы ходят вовремя только в перерывах между матчами ЧМ-2022
2
20:44
Сборная Камеруна 20 лет не побеждает на ЧМ
20:44
Бразилия – Сербия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 24 ноября – BOMBARDIR
20:43
Где и во сколько смотреть матч Бразилия – Сербия 24 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
20:31
⚡️ Роналду – 1-й игрок в истории с голами на 5 разных чемпионатах мира
9
20:22
Видео
Роналду – автор первого гола сборной Португалии на ЧМ-2022
20:18
Тарханов: «Сербия сможет преподнести сюрприз Бразилии»
19:59
Сборная Уругвая не пропускает в группе ЧМ с 2014 года
19:52
Роналду установил европейский рекорд для игроков сборной
19:45
Семак высказался о матче со «Спартаком» в Кубке России
7
19:37
ЧМ-2022 побил антирекорд по сухим матчам в 1-м туре группового этапа
19:30
Роналду повторил рекорд чемпионата мира
19:19
Фото
Роналду пел гимн Португалии со слезами на глазах перед матчем ЧМ-2022 с Ганой
5
19:00
Пиняев: «Болею за Месси. После победы на ЧМ-2022 даже фанаты Роналду до него не докопаются»
6
18:55
Де Брюйне и Алдервейрелд прокомментировали свой конфликт в матче с Канадой
18:48
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Бразилия или Сербия? Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матч ЧМ-2022
А
Источник:
«Бомбардир»
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