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Бельгия или Канада? Получи 2000 рублей бесплатно и поставь на матч
Главные новости
21:33
Испания в матче с Коста-Рикой установила три рекорда ЧМ
21:27
Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»
1
21:23
Коста-Рика ни разу не пробила по воротам в матче с Испанией. Это второй случай в истории ЧМ
1
21:20
Текст
В начале века Бельгия забила на результат ради работы над золотым поколением – теперь у него есть последний шанс взять трофей
5
21:12
Глава FFF одобрил запрет ФИФА на повязки в поддержку ЛГБТ
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Бельгия или Канада? Получи 2000 рублей бесплатно и поставь на матч
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Где и во сколько смотреть матч Бельгия – Канада 23 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
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Гави установил рекорд сборной Испании
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Бельгия или Канада? Получи 2000 рублей бесплатно и поставь на матч
А
Источник:
«Бомбардир»
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