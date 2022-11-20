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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Катар и Эквадор сыграют в матче открытия

    Сегодня стартует чемпионат мира-2022.

    В матче открытия турнира сыграют сборные Катара и Эквадора.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    • Игра начнется в 19:00 мск.
    • Место проведения – стадион «Аль Бейт» в Аль Хоре.

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

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    Группа A на ЧМ-2022: состав группы A, расписание матчей

    Все группы и сборные-участницы чемпионата мира по футболу 2022

    Источник: «Бомбардир»

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