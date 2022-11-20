Сегодня стартует чемпионат мира-2022.
В матче открытия турнира сыграют сборные Катара и Эквадора.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Игра начнется в 19:00 мск.
- Место проведения – стадион «Аль Бейт» в Аль Хоре.
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Группа A на ЧМ-2022: состав группы A, расписание матчей
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