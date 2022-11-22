Англия перед матчем встанет на колено,хочу чтоб Иран им вдул,что бы с поля они уходили тоже пригнутые
Сегодня 22 нобяря в Катаре пройдет 3-й игровой день чемпионата мира-2022.
Состоятся четыре матча: по два в группе C и группе D.
Аргентина вместе с Лионелем Месси сыграет против Саудовской Аравии. Дания встретится с Тунисом. Мексика сыграет с Польшей. Действующий чемпион мира Франция начнет защиту титула в игре с Австралией.
1-й тур. Группа C
Аргентина – Саудовская Аравия Текстовый онлайн
22 ноября, 13:00 мск
Стадион «Лусаил Иконик» (Лусаил)
1-й тур. Группа D
22 ноября, 16:00 мск
Стадион «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян)
1-й тур. Группа C
22 ноября, 19:00 мск
Стадион «974» (Доха)
1-й тур. Группа D
Франция – Австралия Текстовый онлайн
22 ноября, 22:00 мск
Стадион «Аль Жануб» (Аль-Вакра)
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