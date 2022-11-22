Сегодня 22 нобяря в Катаре пройдет 3-й игровой день чемпионата мира-2022.

Состоятся четыре матча: по два в группе C и группе D.

Аргентина вместе с Лионелем Месси сыграет против Саудовской Аравии. Дания встретится с Тунисом. Мексика сыграет с Польшей. Действующий чемпион мира Франция начнет защиту титула в игре с Австралией.

1-й тур. Группа C

Аргентина – Саудовская Аравия Текстовый онлайн

22 ноября, 13:00 мск

Стадион «Лусаил Иконик» (Лусаил)

Трансляция Прогноз

1-й тур. Группа D

Дания – Тунис

22 ноября, 16:00 мск

Стадион «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян)

Трансляция Прогноз

1-й тур. Группа C

Мексика – Польша

22 ноября, 19:00 мск

Стадион «974» (Доха)

Трансляция Прогноз

1-й тур. Группа D

Франция – Австралия Текстовый онлайн

22 ноября, 22:00 мск

Стадион «Аль Жануб» (Аль-Вакра)

Трансляция Прогноз

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