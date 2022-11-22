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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Аргентина сыграет с Саудовской Аравией, Франция – с Австралией, Мексика – с Польшей

    Сегодня 22 нобяря в Катаре пройдет 3-й игровой день чемпионата мира-2022.

    Состоятся четыре матча: по два в группе C и группе D.

    Аргентина вместе с Лионелем Месси сыграет против Саудовской Аравии. Дания встретится с Тунисом. Мексика сыграет с Польшей. Действующий чемпион мира Франция начнет защиту титула в игре с Австралией.

    1-й тур. Группа C

    Аргентина – Саудовская Аравия Текстовый онлайн

    22 ноября, 13:00 мск

    Стадион «Лусаил Иконик» (Лусаил)

    Трансляция Прогноз

    1-й тур. Группа D

    Дания – Тунис

    22 ноября, 16:00 мск

    Стадион «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян)

    Трансляция Прогноз

    1-й тур. Группа C

    Мексика – Польша

    22 ноября, 19:00 мск

    Стадион «974» (Доха)

    Трансляция Прогноз

    1-й тур. Группа D

    Франция – Австралия Текстовый онлайн

    22 ноября, 22:00 мск

    Стадион «Аль Жануб» (Аль-Вакра)

    Трансляция Прогноз

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1545

      jek718875 21 ноября, 09:14

      Англия перед матчем встанет на колено,хочу чтоб Иран им вдул,что бы с поля они уходили тоже пригнутые

      2
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      Рейтинг: +23

      Slavan52 > jek718875 22 часа назад

      На коленях ещё и радужные. Арабам их отдать бы

      0
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      Рейтинг: +1545

      jek718875 > Slavan52 20 часов назад

      Арабам запрещено,на зону другое дело

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