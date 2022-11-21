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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Англия сыграет с Ираном, Нидерланды – Сенегал, США – Уэльс

    Сегодня пройдет второй день чемпионата мира-2022. В Катаре будут сыграны три матча.

    Англия сыграет с Ираном, Сенегал встретится с Нидерландами, США – с Уэльсом.

    1-й тур. Группа B

    Англия – Иран Текстовый онлайн

    21 ноября, 16:00 мск

    стадион «Халифа Интернешнл» (Доха)

    Трансляция Прогноз

    1-й тур. Группа A

    Сенегал – Нидерланды Текстовый онлайн

    Стадион «Аль Тумама» (Аль Тумама)

    21 ноября, 19:00 мск

    Трансляция Прогноз

    1-й тур. Группа B

    США – Уэльс Текстовый онлайн

    21 ноября, 22:00 мск

    Стадион «Ахмад бин Али» (Эр-Райян)

    Трансляция Прогноз

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1531

      jek718875 2 часа назад

      Англия перед матчем встанет на колено,хочу чтоб Иран им вдул,что бы с поля они уходили тоже пригнутые

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