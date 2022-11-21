Англия перед матчем встанет на колено,хочу чтоб Иран им вдул,что бы с поля они уходили тоже пригнутые
Сегодня пройдет второй день чемпионата мира-2022. В Катаре будут сыграны три матча.
Англия сыграет с Ираном, Сенегал встретится с Нидерландами, США – с Уэльсом.
1-й тур. Группа B
Англия – Иран Текстовый онлайн
21 ноября, 16:00 мск
стадион «Халифа Интернешнл» (Доха)
1-й тур. Группа A
Сенегал – Нидерланды Текстовый онлайн
Стадион «Аль Тумама» (Аль Тумама)
21 ноября, 19:00 мск
1-й тур. Группа B
21 ноября, 22:00 мск
Стадион «Ахмад бин Али» (Эр-Райян)
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