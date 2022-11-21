Сегодня пройдет второй день чемпионата мира-2022. В Катаре будут сыграны три матча.

Англия сыграет с Ираном, Сенегал встретится с Нидерландами, США – с Уэльсом.

1-й тур. Группа B

Англия – Иран Текстовый онлайн

21 ноября, 16:00 мск

стадион «Халифа Интернешнл» (Доха)

Трансляция Прогноз

1-й тур. Группа A

Сенегал – Нидерланды Текстовый онлайн

Стадион «Аль Тумама» (Аль Тумама)

21 ноября, 19:00 мск

Трансляция Прогноз

1-й тур. Группа B

США – Уэльс Текстовый онлайн

21 ноября, 22:00 мск

Стадион «Ахмад бин Али» (Эр-Райян)

Трансляция Прогноз

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