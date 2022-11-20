Хлусевич: «В сборной много игроков «Спартака»? Так в «Зените» россияне не играют»

Защитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал тот факт, что в команде много игроков «Спартака».

«Спартаковская сборная России? Так у «Зенита» не играют российские футболисты. На данный момент – да, больше игроков у «Спартака». Но и у «Ростова» шесть футболистов», – сказал Хлусевич.

В 15:00 по Москве Россия сыграет с Узбекистаном.

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