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    Хлусевич: «В сборной много игроков «Спартака»? Так в «Зените» россияне не играют»

    Защитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал тот факт, что в команде много игроков «Спартака».

    «Спартаковская сборная России? Так у «Зенита» не играют российские футболисты. На данный момент – да, больше игроков у «Спартака». Но и у «Ростова» шесть футболистов», – сказал Хлусевич.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12129

      Алексей З 3 минуты назад

      Очевидные вещи , ну что их комментировать.

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