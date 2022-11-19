Определены сборные ЧМ-2022 с самым дорогим и самым дешевым составами

Суммарная стоимость игроков сборной Англии на ЧМ-2022 – 1,26 миллиарда евро. Это максимум среди всех участников турнира.
На втором месте по стоимости сборная Бразилии (1,14 миллиарда). Третья – сборная Франции (1,03 миллиарда). Остальные команды стоят дешевле миллиарда.
Самая дешевая по составу сборная ЧМ-2022 – Катар (14,9 миллиона евро).
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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