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ЧМ-2022
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ЧМ по футболу 2022
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Чемпионат мира 2022: календарь, расписание матчей
Главные новости
Спецпроект
За какую сборную этот футболист сыграет в Катаре?
17:56
Самедов назвал фаворитов ЧМ-2022
17:53
«Эти слова меня прямо вывели из себя». Жена Карпина объяснила, почему ей стыдно за российских болельщиков
17:40
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Изучили заявки ЧМ-2022: откуда футболистов больше всего, самые старые и молодые и другие интересные факты
17:37
«Ты великолепен на поле и за его пределами». Морган восхитился интервью с Роналду
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Все новости
18:05
Все 49 участников ЧМ-2022, играющие в низших лигах. Есть футболисты из 4-го дивизиона
17:44
«Думаю, болельщики везде найдут пиво». Павлюченко – о запрете алкогольного напитка на ЧМ-2022
17:30
Аленичев определил 4 фаворитов ЧМ-2022
1
17:17
Терюшков: «Катарцы – молодцы, запретили пиво и пропаганду ЛГБТ»
16:48
Сборная Испании внесла изменения в заявку на ЧМ-2022
16:34
Зарема отреагировала на запрет продажи алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре
16:18
Чемпионат мира 2022: календарь, расписание матчей
15:58
«Дело в уважении!». Рианчо поддержал запрет продажи алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре
15:18
ФИФА подтвердила запрет на продажу алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре
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15:10
Спецпроект
Лучшие футболисты сборных ЧМ-2022 – в вашем составе! Примите участие в Fantasy-турнире
14:57
Каррера рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022
14:50
Фернандеш: «Я не читал интервью Роналду, так что все нормально»
14:36
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Антони купил Lamborghini за 385 тысяч в честь вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2022
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13:46
Сборные Аргентины и Уругвая везут на ЧМ-2022 по 900 килограм мяса
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Пиво на стадионах ЧМ-2022 будет только в вип-ложах (NYT)
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Глушаков: «На ЧМ-2022 буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки России по духу»
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Роналду: «Завершу карьеру, если сборная Португалии выиграет ЧМ-2022»
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Мане перенес операцию. Он не сможет сыграть на ЧМ-2022
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Источник:
«Бомбардир»
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