«Конкурс прогнозов» вернулся! Вы можете участвовать прямо сейчас

Привет. Это команда «Бомбардира». И мы пришли к вам с великолепными новостями.

Мы возвращаем «Конкурс прогнозов»! Вы просили – мы делаем это для вас. Вы можете прямо сейчас начать играть, перейдя по ссылке. Но рекомендуем вам все-таки почитать о некоторых изменениях. Здесь вы можете найти полные правила, а вот самые важные моменты:

1. Изначально «Конкурс прогнозов» посвящен ЧМ. Он состоит из 10 туров. С 1-го по 8-й будет по 8 матчей. В 9-м и 10-м турах – по 2.

2. Будут ли призы? Конечно. Их можно получить за 1-8 туры и по итогам общего зачета. Хотите спойлер? Можно выиграть майку любого клуба или сборной – но есть еще ценные подарки!

3. Самое главное: теперь не будет никаких дивизионов. Даже если вы пропустили один тур, то без проблем сможете побороться за призы в другом. Но для борьбы за призы в общем рейтинге рекомендуем не пропускать ставки на туры.

4. И да, теперь есть только три вида ставок – победа хозяев, ничья и победа гостей.