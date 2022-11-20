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    «Конкурс прогнозов» вернулся. Успейте поставить ставки на первый тур ЧМ-2022 – прием заканчивается в 18:00 по мск

    Привет. Это команда «Бомбардира». И мы пришли к вам с великолепными новостями.

    Мы возвращаем «Конкурс прогнозов»! Вы просили – мы делаем это для вас. Вы можете прямо сейчас начать играть, перейдя по ссылке. Но рекомендуем вам все-таки почитать о некоторых изменениях. Здесь вы можете найти полные правила, а вот самые важные моменты:

    1. Изначально «Конкурс прогнозов» посвящен ЧМ. Он состоит из 10 туров. С 1-го по 8-й будет по 8 матчей. В 9-м и 10-м турах – по 2.

    2. Будут ли призы? Конечно. Их можно получить за 1-8 туры и по итогам общего зачета. Хотите спойлер? Можно выиграть майку любого клуба или сборной – но есть еще ценные подарки!

    3. Самое главное: теперь не будет никаких дивизионов. Даже если вы пропустили один тур, то без проблем сможете побороться за призы в другом. Но для борьбы за призы в общем рейтинге рекомендуем не пропускать ставки на туры.

    4. Важное: вам нужно сделать прогнозы всех матчей в туре, чтобы участвовать в розыгрыше.

    5. И да, теперь есть только три вида ставок – победа хозяев, ничья и победа гостей.

    6. Минимальная ставка на один матч – 100 баллов, максимальная – 200.

    Залетайте в «Конкурс прогнозов»: играйте, побеждайте и забирайте ценные призы

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +22

      Shlоmо 35 минут назад

      Вот же блин... не был 7 лет, почитал комменты....а тут вообще ниччего не поменялось, от слова совсем... как бы сказать поделикатнее, чтобы опять в пожизненный не угодить....попробую вот так...
      "Стриптизёрша поняла, что клуб элитарный, когда в стрингах обнаружила хрустальную сову....."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16294

      NewLife 1 час назад

      Этот конкурс - просто реклама букмекеров. Верните старый конкурс с чатом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +610

      Янвapь 69 > NewLife 1 час назад

      Рыло, чем тебя чат не устраивает ? Каким он был, таким и остался или может ты, валенок, не понимаешь, как туда заходить ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Илья Егоров > NewLife 1 час назад

      Добрый день. Это все тот же старый Конкурс прогнозов, в котором есть несколько изменений относительно структуры старого. В частности - отсутствие дивизионов, чтобы любой новый желающий смог соревноваться за призы.

      Чат там есть - и уже пользователи активно участвуют в обсуждении. Заходите и участвуйте. Никакой рекламы ради рекламы там нет.

      Хорошего дня.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +610

      Янвapь 69 > Илья Егоров 1 час назад

      Вы ему прямую ссыль дайте, иначе оно и через месяц туда не попадёт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16294

      NewLife > Илья Егоров 34 минуты назад

      Спасибо за ответ. Как говорится, кому что нравится. Для меня старый конкурс с дивизионами был интересней, а этот кп букмекерский и сделан на их манер.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Shlоmо > Янвapь 69 32 минуты назад

      Ну Ну.... где то так...
      - Девушка, какой у вас размер?
      - А у вас?
      - Зачем же сразу хамить?

      Жаль, что прежде чем извиниться, приходится хамить. Но иначе извинения будут звучать по меньшей мере странно.....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Shlоmо > NewLife 21 минуту назад

      Это все сделано ради того, что рейтинг сайта немного упал... так что эти телодвижения сделаны чтобы вернуть тех, кто покинул этот сайт... а конкурс получился отстой...ставки на ЧМ хреновые, даже Тб и Тм не сделали.... Думаю, что многие через некоторое время, кто вернулся обратно уйдут в "спячку"...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2609

      волчарик 23 часа назад

      Обязательно ли ставить сразу на все 8 матчей или можно поставить на 5 по 200,а на оставшиеся 3 с выигранных?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26826

      JTherry > волчарик 20 часов назад

      в чате КП указано, что ставки надо делать на все 8 матчей тура...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5129

      _Marqella_ > волчарик 16 часов назад

      Неужели так сложно правила почитать и потом не задавать глупых вопросов??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51060

      MaxRnD > волчарик 16 часов назад

      Из прочитанного сложилось впечатление, что система "ставок на выигранные очки" здесь не предусмотрена

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8265

      vladik12 23 часа назад

      Отличный подарок к ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +155

      ugc-gaming 19 ноября, 08:32

      Ура!

      4
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      Рейтинг: +66

      igarka80 19 ноября, 07:27

      Привет команде "Бомбардира". Раз уж такие великолепные новости, тогда пора уже и разбанить всех пожизненных. Тем более подавляющее большинство из них были адекватными болельщиками и жертвами репрессий текущего на тот момент руководства. Надеемся на понимание )))))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +195

      Romeo 123 > igarka80 23 часа назад

      Адеквата банить незачто, значит правильно сделали что забанили

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +182

      Аvеngеr > Romeo 123 19 часов назад

      Банил Найданов просто так из зависти.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26826

      JTherry 18 ноября, 11:30

      может кто-то внятно объяснить п.2 и п.4 Правил:
      2.Ставить можно не меньше 100 очков на один матч...
      4. Минимальная ставка на матчи с 1-го по 7-й туры составляет 125 очков...
      если можно ставить "не меньше 100 очков", то почему минимальная ставка - 125..?) при этом приняли ставки и по 100 очков за матч...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      Илья Егоров > JTherry 18 ноября, 12:28

      Вы правы, у нас была ошибка, спасибо за уточнение. Объясняем. Минимальная ставка на матчи 100 очков, 200 - максимальная. Так будет с 1-го по 7-й туры.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26826

      JTherry > Илья Егоров 18 ноября, 12:37

      исправили уже, спасибо за помощь...)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Shlоmо 18 ноября, 11:19

      Всем Добра!!!

      В жизни надо делать перерывы,
      чтобы выключаться и отсутствовать,
      чтобы много раз, покуда живы,
      счастье это заново почувствовать.... (с)

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6573

      ALeX-161-rus 18 ноября, 10:44

      Ура! Свершилось чудо!
      Всем добра.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51060

      MaxRnD 18 ноября, 10:31

      Поддерживаю ниже озвученное предложение по разбану всех участников старого КП, у которых были награды за участие в нём, тем более, что эти люди в подавляющем большинстве являлись не провокаторами, а жертвами провокаций

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +98982

      sv1969 > MaxRnD 18 ноября, 20:09

      Приветствую Макс! Рад видеть!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51060

      MaxRnD > sv1969 18 ноября, 20:21

      Владимир, взаимно ! Приятно опять здесь наблюдать старую гвардию ))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +98982

      sv1969 > MaxRnD 18 ноября, 20:29

      Да уж... Много воды утекло. Главное КП вернули.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +956

      Эном айс > MaxRnD 18 ноября, 20:35

      Ну, вот. Все вожаки(почти) вернулись.insider_retro где-то рядом
      разгуливает. Докоян видимо будет в отказке.
      Пошла жара.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бархударов > MaxRnD 18 ноября, 20:38

      Привет Макс!!!)))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бархударов > 18 ноября, 21:13

      klifS.У меня амнистии нет. Я злостный нарушитель!)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +98982

      sv1969 > Бархударов 18 ноября, 21:14

      Я так и понял)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51060

      MaxRnD > Бархударов 18 ноября, 21:19

      Привет Андрюха ! Сделай как було - k1ifs, только вместо латинской "эль" поставь единицу ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +182

      Аvеngеr > Бархударов 18 ноября, 21:27

      Первое место по злостным нарушениям klifS. Поддерживаю. Avenger где-то на 4-5 месте.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51060

      MaxRnD > Аvеngеr 18 ноября, 21:34

      Ага, уж и нет больше того паноптикума и декорации поменялись, а кандалы до сих пор висят ((

      6
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      ...
      Рейтинг: +11249

      alex1951 > sv1969 23 часа назад

      Владимиру,адекватному человеку,Физкульт привет!
      Как говоривал Щварцнеггер : I, ll back ... :-)))
      Ну,что касается прогнозов ,то....
      Даже ежель предсказал абсолютно все - от групповухи до финала...
      То мне по-любому ,от мёртвога уши и от жилетки рукава....
      Се ля ви......PS Но мы найдем с товарищем выход; CASINO пока не отменили, да и бабки сразу....А тебе удач....Кстати я за Англию...иду против ветра))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +98982

      sv1969 > alex1951 23 часа назад

      Приветствую! И Вам удачи! Я за Сербию!

      4
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      ...
      Рейтинг: +11249

      alex1951 > sv1969 23 часа назад

      Это понятно...Но у них слабаков нет...Вспоминаю наш визит в 2018 в Калининград...те же сербы ,те же Щвейцы ...начали тогда хорошо....
      хотя за 4 года много воды утекло.
      Кстати с сербами там в Светлогорске общались...забавные ребята ,надо сказать ...их база там была.

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