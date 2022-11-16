Агент Чебеджи: «Многие игроки боятся ехать в Россию, но это ошибка»

Агент экс-футболистов ЦСКА Юсуфа Языджи и Жана-Филиппа Гбамена Адем Чебеджи призвал легионеров ехать в РПЛ.

«Я люблю вашу лигу, в ней есть характер. Хоть санкции УЕФА и оказывают негативное влияние, но я думаю, что всe это продлится недолго. Россия – страна, которая придаeт большое значение футболу и заслуживает гораздо более качественных легионеров. Москва – потрясающий гостеприимный город. Многие футболисты боятся сюда приезжать, как и в Турцию, но это ошибка», – сказал Чебеджи.

Россия сейчас отстранена от международных турниров.

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