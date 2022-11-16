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    Агент Чебеджи: «Многие игроки боятся ехать в Россию, но это ошибка»

    Агент экс-футболистов ЦСКА Юсуфа Языджи и Жана-Филиппа Гбамена Адем Чебеджи призвал легионеров ехать в РПЛ.

    «Я люблю вашу лигу, в ней есть характер. Хоть санкции УЕФА и оказывают негативное влияние, но я думаю, что всe это продлится недолго. Россия – страна, которая придаeт большое значение футболу и заслуживает гораздо более качественных легионеров. Москва – потрясающий гостеприимный город. Многие футболисты боятся сюда приезжать, как и в Турцию, но это ошибка», – сказал Чебеджи.

    • Россия сейчас отстранена от международных турниров.

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    Источник: Metaratings

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