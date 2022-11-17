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ЧМ по футболу 2022
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Сыграйте в Fantasy-турнире ЧМ-2022: создавайте состав из лучших игроков и побеждайте
Главные новости
12:11
Экс-форвард «Валенсии» и «Ромы» Карью приговорен к тюремному заключению
12:02
У Черчесова после ухода из сборной России было предложение из Азии
11:54
Уткин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022
11:46
Ташуев: «Армия поломала мне карьеру игрока»
11:32
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Канте, Погба, Ройс, Вернер – в сборной пропускающих ЧМ-2022 из-за травм от The Guardian
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Все новости
09:54
ESPN составил рейтинг лучших игроков ЧМ-2022
09:00
Спецпроект
Сыграйте в Fantasy-турнире ЧМ-2022: создавайте состав из лучших игроков и побеждайте
16 ноября
23:35
Неймар: «Сказал Месси, что обыграю его в финале чемпионата мира»
20:57
Карпин объяснил отсутствие у него повышенного интереса к ЧМ-2022
20:48
Стало известно, чем заболел Роналду
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19:29
Неймар назвал 5 фаворитов ЧМ-2022
19:04
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Кто и как создает кубок мира: мастера из Италии оставляют секретные детали, сборные получают копии
18:59
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В Катаре презентовали трофей ЧМ-2022
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18:40
Месси: «В Аргентине есть люди, которые постоянно сомневаются во мне»
1
18:35
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Главная проблема ЧМ-2022 – безумный календарь. ФИФА не учитывает нагрузки на футболистов, и об этом говорят все
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17:41
Стакан пива на чемпионате мира в Катаре будет стоить около 14 евро
2
17:29
Рейтинг самых дорогих сборных на ЧМ-2022 по версии CIES
15:58
Главный тренер сборной Бельгии назвал фаворитов ЧМ-2022
11:45
Стало известно, кто заменил в сборной Франции травмированного Нкунку
10:51
«Мать – из Нигерии, отец – из Камеруна». Фанаты Аргентины оскорбили игроков Франции на расовой почве
9
10:30
Семин назвал фаворитов чемпионата мира
10:05
Бернарду Силва: «Португалия будет играть на ЧМ-2022 за Роналду»
09:50
Тикнизян: «Каждый игрок РПЛ будет смотреть чемпионат мира»
09:27
Определен клуб с наибольшим количеством игроков на ЧМ-2022
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09:04
Зиньковский: «Не хочу победы Аргентины на ЧМ-2022»
08:27
Манчини: «Чемпионат мира без Италии – это другое»
01:22
Нкунку пропустит ЧМ-2022. Он получил травму на тренировке сборной Франции
01:02
Тренер сборной Ирана: «Наши футболисты могут поддержать протесты в стране во время ЧМ»
00:41
Экс-президент Аргентины: «Германия – фаворит ЧМ-2022, потому что это высшая раса»
2
00:16
Роналду – о ЧМ-2022: «Португалия здесь для того, чтобы победить»
1
15 ноября
23:23
Второй бомбардир в истории сборных Даеи отказался ехать на ЧМ-2022 из-за протестов в Иране
23:13
Месси: «Не думаю, что буду играть еще долгое время»
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Мане пропустит первые матчи ЧМ-2022
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А
Источник:
«Бомбардир»
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