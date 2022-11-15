Интервью Роналду, Хайкин может оказаться в АПЛ, Сычевой – в Сербии и другие новости

Роналду дал резонансное интервью. Он заявил, что не уважает тен Хага, назвал нулевым прогресс «МЮ» за 13 лет, обвинил клуб в предательстве, раскритиковал Рангника и инфраструктуру «Юнайтед», ответил Руни, призвал сделать перестройку в команде, рассказал о влиянии Фергюсона на его возвращение на «Олд Траффорд» и объяснил, почему пропустил предсезонку

«Если у кого-то есть доказательства, покажи их. Если нет – закрой рот». Личка – о возможной связи «Оренбурга» с «Зенитом» и «Сочи»

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Боссы «МЮ» встретятся с тен Хагом, чтобы обсудить будущее Роналду. Возможно расторжение контракта. Португальцу грозит штраф в размере 1 миллиона фунтов. Он интересен «ПСЖ» и «Челси»

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«Црвена Звезда» хочет купить Сычевого. Форвард «Оренбурга» размышляет над предложением

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