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    Окончательный состав сборной Ганы на чемпионат мира 2022: основной состав сборной Ганы

    Сборная Ганы огласила заявку команды на чемпионат мира в Катаре.

    Вратари: Манаф Нуруден («Эйпен»), Данлад Ибрагим («Асанте Котоко»), Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен»);

    Защитники: Денис Одои («Фулхэм»), Тарик Лампти («Брайтон»), Алиду Сейду («Клермон»), Даниэль Амарти («Лестер»), Джозеф Айду («Сельта»), Александер Джику («Страсбур»), Мохаммед Салису («Саутгемптон»), Абдул-Рахман Баба («Рединг»), Гидеон Менса («Зальцбург»);

    Полузащитники: Андре Айю («Аль-Садд»), Томас Парти («Арсенал»), Элиша Овусу («Генк»), Салис Абдул Самед («Ланс»), Мохаммед Кудус («Аякс»), Даниэль-Кофи Киере («Фрайбург»);

    Нападающие: Даниель Африйе («Аккра Хартс оф Оук»), Камал Дин Сулемана («Ренн»), Иссааку Абдул Фатаву («Спортинг»), Осман Букари («Црвена Звезда»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Антуан Семеньо («Бристоль Сити»), Джордан Айю («Кристал Пэлас»), Камал Сова («Брюгге»).

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • Португалия, Уругвай и Южная Корея – соперники Ганы по группе.

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    Источник: твиттер сборной Ганы

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    14.11.2022 15:24
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